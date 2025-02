Manchester City envoie un message à Mbappé, ça promet

Dans : Ligue des Champions.

Par Hadrien Rivayrand

Ce mardi soir en Ligue des champions, le Real Madrid se déplace sur la pelouse de Manchester City. Un choc forcément très attendu par les fans et observateurs des deux formations rivales.

Le Real Madrid jouera une partie de sa saison ce mardi soir sur la pelouse de l'Etihad Stadium. Le club merengue devra en effet ramener un résultat positif d'Angleterre face à Manchester City afin de ne pas hypothéquer ses chances lors du barrage retour à Madrid. S'il y a bien un joueur qui sera attendu ce mardi soir, c'est Kylian Mbappé. Le génie du Real Madrid est en grande forme depuis le début de l'année 2025. Mais à City, on n'a pas forcément peur du champion du monde 2018, qui avait réussi à être plutôt bien maitrisé lors de ses matchs avec le PSG face aux Skyblues. Ce n'est pas Ruben Dias qui dira le contraire.

Mbappé, City est prêt pour le défi

En conférence de presse àa la veille de ce choc au sommet, le défenseur portugais a en effet indiqué concernant Mbappé et l'armada offensive du Real Madrid : « Nous avons déjà affronté Mbappé à de nombreuses reprises… et même là, il n’était pas le seul à nous menacer, il y avait Lionel Messi ou Neymar. Quand on arrive à ce stade de la Ligue des champions, à quoi peut-on s’attendre ? Il a la capacité d’être plus en mouvement et nous devons essayer d’être bons en défense. Personnellement, je ne vois pas seulement un duel Erling face à Kylian. Il y a beaucoup de grands noms dans les deux équipes, et comme nous tous, nous voulons participer à cette compétition et la gagner. Haaland a la faim de tout gagner ». Si Manchester City ne vit pas la meilleure période sous l'ère Pep Guardiola, le club anglais veut se relancer lors d'un grand rendez-vous. Mbappé ou pas, l'idée sera de marcher sur le Real Madrid et de prendre sa revanche sur la saison passée, alors que les Merengue avaient éliminé City en quarts de finale.