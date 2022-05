Liverpool-Madrid : Coup d'envoi retardé de 30 minutes, chaos au Stade de France

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

En raison de soucis d'accès au Stade de France, et de différentes tentatives de passages en force de spectateurs sans ticket, le coup d'envoi de la finale de la Ligue des champions est reporté à 21h30.

La demande de billets pour assister au match entre le Real Madrid et Liverpool avait été phénoménale, et la présence de près de 60.000 supporters anglais, dont les deux tiers démunis de ticket, pouvait laisser craindre des soucis pour accéder au Stade de France. Et cela est le cas, tandis que des spectateurs ont tenté d’entrer en force dans le stade qui accueille la finale de la Ligue des champions, le dispositif de sécurité a été resserré, ce qui a ralenti l’accès aux tribunes. Résultat, l’UEFA n’a pas eu le choix et le coup d’envoi du match entre les Merengue et les Reds a été reporté à 21h15, puis à 21h30 en espérant qu’aucun incident sérieux ne vienne ternir cette fête du football. C'est finalement à 21h37 que la rencontre a débuté.

On se souvient que lors de la finale de l’Euro entre l’Angleterre et l’Italie, en 2021 à Wembley, de graves incidents avaient également eu lieu. Tout cela intervient à un an du Mondial de rugby en France et à deux ans des Jeux Olympiques.

Le filtrage du Stade de France n’a pas fonctionné comme prévu avant d’atteindre le parvis @RMCsport pic.twitter.com/iyTqj05KAk — Nicolas Pelletier (@npelletier18) May 28, 2022