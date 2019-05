Liverpool, c’est fou, le Barça se prend encore une remontada

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Ligue des Champions, demi-finale retour

Liverpool bat Barcelone 4-0 (aller 0-3)

Buts pour Liverpool : Origi (7e et 79e), Wijnaldum (54e et 56e)

Le football est fou, et la Ligue des Champions en est le parfait exemple. Bien que privé de la quasi-totalité de sa ligne d’attaque, Liverpool a explosé le FC Barcelone 4-0 et a validé son billet pour la finale.

Pour la première demi-finale retour de la Ligue des Champions, Liverpool accueillait dans son antre d’Anfield le FC Barcelone, victorieux 3-0 à l’aller. Et malgré une entame de match folle, qui voyait Origi ouvrir le score après une bourde défensive d’Alba bien exploitée (1-0, 7e), les Catalans reprenaient rapidement le contrôle des opérations. Sans Salah ni Firmino, les Reds ne parvenaient pas à faire trembler Ter Stegen, et c’est Messi qui passait à plusieurs reprises, par ses tirs ou ses passes, proche de provoquer l’égalisation.

Mais après le repos, l’entrée en jeu de Wijnaldum changeait tout. En deux minutes, le Néerlandais inscrivait un doublé qui égalisait le score sur l’ensemble des deux matchs (2-0, 54e et 3-0, 56e). Dès lors, Liverpool était poussé par son incroyable public, et malgré son expérience, les Barcelonais craquaient comme des poussins. Sur un corner vite joué, Origi se retrouvait seul aux six mètres pour marquer un improbable doublé (4-0, 79e), celui de la qualification. Une remontada imprévisible, même si Liverpool a démontré, une nouvelle fois, qu’il était capable de tout. Après la Roma la saison dernière, c'est la deuxième fois que le FC Barcelone s'écroule à ce point, et manque un titre européen qui semblait lui être promis.