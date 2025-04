Le Real a tout tenté pour faire disjoncter Saka

Dans : Ligue des Champions.

Par Eric Bethsy

Sorti par Arsenal (3-0, 1-2) en quarts de finale de la Ligue des Champions, le Real Madrid n’avait pas les armes pour rattraper la déroute à l’aller. Les Merengue ont pourtant tout essayé, allant même jusqu’à s’en prendre physiquement au Gunner Bukayo Saka à la mi-temps du match retour mercredi.

La remontada annoncée n’a pas eu lieu. Sèchement battu à l’aller, le Real Madrid a encore été dominé par Arsenal au retour. L’histoire de la Maison Blanche et l’atmosphère de Santiago Bernabéu n’ont pas suffi pour venir à bout des Gunners. Nettement inférieurs aux Londoniens, les hommes de Carlo Ancelotti paraissaient impuissants. Ce n’est pas un hasard si certains d’entre eux ont tenté d’intimider leurs adversaires.

Carvajal risque une suspension

On a notamment vu Jude Bellingham s’en prendre à son compatriote anglais Declan Rice, pendant que le défenseur central Antonio Rüdiger, fidèle à lui-même, confondait Myles Lewis-Skelly avec la pelouse. Mais la scène la plus marquante concerne sans doute Dani Carvajal qui a profité de la mi-temps pour s'expliquer avec Bukayo Saka au bord du terrain. Les deux hommes ont bien failli en venir aux mains. Manifestement, l’intervention du Madrilène n’a pas servi à grand-chose. Malgré son penalty raté en début de rencontre, l’ailier d’Arsenal a rendu une excellente copie avec un joli but à la clé.

Bukayo Saka & Dani Carvajal saat turun minum 😨😳pic.twitter.com/CIr1bmiayv — FaktaBola (@FaktaSepakbola) April 16, 2025

Dani Carvajal aurait mieux fait de s’abstenir, lui qui se retrouve dans le viseur de l’UEFA. Pour rappel, le latéral droit du Real Madrid, victime d’une rupture du ligament croisé d’un genou en octobre dernier, n’était pas disponible pour ce quart retour de la Ligue des Champions. Sa présence près du terrain, en tant que joueur non inscrit sur la liste donnée à l’instance, peut lui valoir un match de suspension selon le règlement. Et peut-être trois de plus si l’UEFA estime que l’Espagnol « s'est livré à des voies de fait sur un joueur ou sur une autre personne présente au match ».