Le PSG prépare une grande annonce en cas de qualification

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Le PSG et Gianluigi Donnarumma négocient la prolongation du gardien italien depuis de longs mois. Mais il semblerait que cette fois, tous les feux soient enfin au vert pour voir « Gigio » prolonger à Paris.

Longtemps critiqué pour son incapacité à faire gagner le Paris Saint-Germain dans les grands rendez-vous en Ligue des Champions, Gianluigi Donnarumma s’est métamorphosé cette saison. Décisif au match retour face à Liverpool en huitième de finale, le dernier rempart du PSG a brillé contre Aston Villa puis face à Arsenal, la semaine dernière en demi-finale aller. Des matchs durant lesquels le champion d’Europe italien a été décisif, tout en dégageant une vraie attitude de leader.

Il n’en fallait pas davantage pour convaincre les dirigeants parisiens de poursuivre l’aventure avec Gianluigi Donnarumma, malgré les doutes longtemps exprimés en interne par Luis Enrique. A en croire les informations du journaliste Romain Collet Gaudin, l’accord définitif est en place et l’officialisation de la prolongation du gardien de 26 ans est désormais imminente. « Tous les voyants sont au vert pour la prolongation de Gigi Donnarumma au Paris St Germain. Le PSG et le gardien italien sont d’accord pour une prolongation ! » a publié notre confrère sur son compte X.

Un accord total, une annonce imminente ?

Reste maintenant à voir quel sera le timing choisi par le club de la capitale pour annoncer la prolongation de son géant italien. A priori, aucune annonce n’est prévue avant la demi-finale retour de Ligue des Champions face à Arsenal. Mais en cas de qualification pour la finale, on peut imaginer que le Paris Saint-Germain confortera son gardien avant de défier Barcelone ou l’Inter Milan en rendant officielle sa prolongation alors que son contrat actuel court jusqu’en 2026. Le PSG a d'autant plus intérêt à vite ficeler cette signature qu'en parallèle, plusieurs cadors italiens et anglais surveillent de près la situation de Gianluigi Donnarumma.