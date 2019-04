LdC : Tottenham sort City après un match légendaire ! Liverpool est peinard !

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

1/4 de finale retour de la Ligue des champions

Etihad Stadium

Manchester City bat Tottenham : 4 à 3 (score à aller 0-1)

Buts : Sterling (4e, 21e), B.Silva (11e), Aguero (59e) pour Manchester City; Son (7e, 10e), Llorente (73e) pour Tottenham

Estadio do Dragao

Liverpool bat Porto : 4 à 1 (score à l'aller 0-2)

Buts : Militao (69e) pour Porto; Mané (26e), Salah (65e), Firmino (77e), Van Dijk (84e) pour Liverpool

On pensait avoir vécu le plus beau match de ces quarts de finale mardi soir à Turin, mais c'était sans compter avec le quart de finale 100% anglais qui opposait Manchester City à Tottenham. Avec l'avantage d'un but à l'aller, les Spurs étaient mis KO dès la 4e minute, Sterling ouvrant la marque pour les Citizens. Mais le match devenait totalement fou puisque en trois minutes, Son redonnait l'avantage aux Londoniens (1-2, 10e). Soixante secondes plus tard, Bernardo Silva ramenait Man City à hauteur (2-2, 11e), Sterling replaçant la formation de Guardiola en tête à la (3-2, 21e).

Après cette première période de folie, Aguero marquait le but de la qualification (provisoire) de Manchester City (4-2, 59e), mais après une longue séance de VAR, l'arbitre validait le but de Llorente qui redonnait la qualification à Tottenham (4-3, 73e). Malgré un pressing intense, les Citizens ne trouvaient pas la faille et l'on était entré dans le temps additionnel depuis trois minutes lorsque Sterling pensait marquer le but décisif pour les siens dans une ambiance de folie. Cette fois, l'arbitre refusait cette réalisation, la VAR signalant un hors jeu au départ de l'action. Et c'est dans un stade rendu muet que les Spurs pouvaient fêter leur qualification pour la suite de la C1.

Dans l'autre demi-finale, Liverpool, déjà victorieux à Anfield (2-0), s'est facilement qualifié pour le dernier carré de la Ligue des champions en s'imposant 4 buts à 1 à Porto. Même si formation portugaise s'est créée de nombreuses occasions, les Reds ont été d'une efficacité redoutable et tenteront donc de faire aussi bien, et même mieux que l'an dernier, Liverpool ayant été finaliste de la dernière édition de cette C1.