LdC : Tirage au sort à 12h00, l'heure de vérité pour le PSG et l'OL

Après un dimanche très contrasté, Lyon et le PSG attendent beaucoup de ce lundi.

Il faut dire que ce midi à Nyon, le tirage au sort des 1/8e de finale de la Ligue des Champions aura lieu, et sera déjà une bonne indication sur la montée en puissance nécessaire à la reprise. A ce niveau de compétition, impensable de tomber contre une équipe présente par hasard. Mais il y aura tout de même des adversaires moins redoutables que d’autres. Pour l’OL, il n’y a quasiment que du gros au menu en dehors de Valence, dont le nom fait moins peur que le Bayern Munich, la Juventus, Liverpool, Manchester City ou le FC Barcelone. Mais Los Ché ont tout de même sorti l’Ajax Amsterdam, demi-finaliste de la dernière édition, et également Lille, qui a pris le meilleur sur l’OL en L1 cette saison. Présent en Suisse, Jean-Michel Aulas n’est pas du genre à se la jouer petit Poucet, et prévient que « l’OL aussi est une grande équipe ». Avec tous les blessés longue durée, c’est certainement beaucoup moins vrai.

Pour le PSG, le spectre de la saison dernière, où les Parisiens avaient sombré face à une équipe de Manchester United en grande difficulté en championnat et privé de nombreux éléments, est encore dans tous les esprits. Peu importe l’adversaire tiré, il faudra montrer que l’éponge est passée et que ce Paris SG est armé pour enfin aller loin dans l’épreuve. Affronter l’Atalata Bergame, miraculeusement qualifié, serait préféré à Tottenham ou l’Atlético de Madrid, mais Thomas Tuchel espèrera surtout avoir une équipe au complet et une attaque en pleine forme pour enfin montrer que le PSG a progressé sous sa coupe.