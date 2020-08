LdC : TF1 privé de PSG par RMC Sport, la raison tombe

Dans : Ligue des Champions.

Pour la première fois de l'histoire, deux clubs français sont présents en demi-finale de la Ligue des Champions. Une occasion saisie par TF1 pour récupérer la diffusion d'OL-Bayern ce mercredi, mais pas de PSG-Leipzig. Voici l'explication.

Les amoureux du football pourront suivre sur TF1 ce mercredi (21h) la demi-finale de Ligue des Champions entre l'Olympique Lyonnais et le Bayern Munich. A contrario de l'autre demie entre le Paris Saint-Germain et le RB Leipzig, diffusée elle sur RMC Sport ce mardi soir. Cependant, une interrogation intervient. Pourquoi le match des Gones sera diffusé en clair et pas celui de leurs homologues parisiens ? Une réponse à laquelle a répondu Christophe Lepetit, responsable des études économiques au CDES (Centre de droit et d'économie du sport) de Limoges. Pour France tv sport, ce dernier a justifié cette différence de traitement : le PSG reste plus vendeur que l'OL.

« Evidemment, beaucoup espéraient que les deux demi-finales soient diffusées. Mais pour RMC Sport, puisqu'ils ne sont contraints par aucun cadre légal, il s'agissait de choisir la meilleure stratégie », a-t-il lancé. Il détaille cette fameuse stratégie : « Or, le Paris Saint-Germain, c'est un meilleur produit marketing pour eux. C'est un club constellé de stars. Mais le PSG reste l'attraction principale depuis quelques années, la meilleure chance française dans les compétitions européennes, et donc le club qui attire le plus de gens. Ils ne voulaient sûrement pas se passer de cette audience. Qui plus est, beaucoup de gens voudront quand même voir le match du PSG, même chez les non-abonnés, ce qui devrait être positif pour eux. » Chez les téléspectateurs, impossible de faire la fine bouche, tant il était déjà inespéré de voir la demi-finale de l'OL sur une chaine en clair.