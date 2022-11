LDC : Stéphanie Frappart se fait tacler en plein direct

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Mercredi soir, Stéphanie Frappart était au sifflet à l’occasion du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Celtic Glasgow.

L’arbitre française de 38 ans a accordé deux penaltys en faveur du Real Madrid durant cette rencontre. Et visiblement, l’arbitrage de Stéphanie Frappart n’a pas convaincu tous les observateurs, alors que la native d’Herblay-sur-Seine sera au Qatar cet hiver afin d’arbitrer des matchs de la Coupe du monde. Sur l’antenne de Canal +, Samir Nasri n’a pas caché ses doutes quant à Stéphanie Frappart après son arbitrage lors du match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Celtic Glasgow à Santiago Bernabeu. Il faut dire que Stéphanie Frappart s’est faite remarquer en sifflant trois penaltys au total : deux pour le Real et un -arrêté par Courtois- pour le Celtic. Des penaltys « made in Ligue1 qui n’auraient pas tous dû être sifflés selon l’ex-milieu offensif de l’Olympique de Marseille.

Samir Nasri dézingue Stéphanie Frappart

« Stéphanie Frappart, elle pensait peut-être qu'elle était en Ligue 1. C'est pour ça qu'il y a eu autant de penalties. Mais si ça continue comme ça elle va se retrouver en C4 » a lancé le consultant de Canal +, dont les critiques à l’égard de Stéphanie Frappart ont toutefois été commentés sur les réseaux sociaux. Et pour cause, l’analyse de Samir Nasri semble assez sévère dans la mesure où les trois penaltys sifflés par l’arbitre française lors de ce match de Ligue des Champions entre le Real Madrid et le Celtic Glasgow semblent tous justifiés. Sur le penalty obtenu par Valverde, la main du joueur ecossais est indiscutable, de même que pour celui obtenu par Rodrygo. Dans l’autre sens, la faute de Ferland Mendy est également indiscutable. Dès lors, Stéphanie Frappart risque de se demander pourquoi elle a ainsi subi les foudres de Samir Nasri sur Canal + dans le Canal Champions Club mercredi soir.