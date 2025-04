LdC ‍: Nasri fracasse Letexier avant Real-Arsenal

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ce mercredi soir, l'arbitre de Real Madrid-Arsenal sera scruté. Il s'agira de François Letexier, un choix discutable pour Samir Nasri.

Chaque match du Real Madrid en Ligue des champions est source de théories concernant l'arbitrage. Avec trois buts à remonter contre Arsenal ce mercredi soir, le club madrilène aura besoin d'un fameux coup de pouce pour revenir au score. Certains supporters s'y préparent mais la grande majorité des observateurs est sereine. Le quart de finale retour est dirigé par le Français François Letexier. Arbitre de la finale de l'Euro 2024, le Breton a montré sa valeur dans les grands matchs. De quoi rassurer tout le monde sauf Samir Nasri. Sur le plateau de Canal+, le consultant a critiqué l'officiel pour son manque de psychologie.

"Turpin, je l'aime bien. Letexier je le vois plus comme un shérif" 🗣️



Samir Nasri n'est visiblement pas un grand fan de François Letexier 🤐#RMAARS | #UCL pic.twitter.com/DYfnA0nbjY — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 16, 2025

« Turpin j’aime bien moi. Letexier pas trop. J’aime pas trop son comportement en fait, je trouve Turpin plus psychologue. Il m’a arbitré en Ligue des champions, il était beaucoup dans le dialogue avec les joueurs. Letexier je le vois plus comme un sheriff. J'ai plus de mal avec lui », a lâché l'ancien marseillais à l'adresse de celui qui a été élu meilleur arbitre du monde en 2024.