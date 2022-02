Madrid utilise un plan B pour faire peur au PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Nicolas Issner

Lors du match retour, le Real Madrid et le PSG s’affronteront dans un Stade Santiago Bernabeu amoindri pour cause de travaux depuis 2019. Malgré cela, Florentino Pérez a trouvé une parade pour accueillir plus de supporters afin de pousser ses joueurs.

Le Real Madrid devra écrire son histoire le 6 mars prochain dans un Santiago Bernabeu revu à la baisse. En travaux pour rénovation depuis plus de deux ans, l’écrin sportif du Real Madrid ne pourra pas être rempli pour le choc entre le PSG et les madrilènes. Depuis le début des travaux, les Merengues jouaient au Stade Alfredo di Stefano au sein de leur centre d’entraînement à Valdebebas. Cette saison, le Real Madrid a retrouvé son stade fétiche. Seul problème, l’enceinte de Santiago Bernabeu ne pourra pas accueillir l’intégralité des supporters malgré sa capacité de 81 044 places. Mais à deux semaines du huitième de finale retour de Ligue des champions entre Paris et Madrid, Florentino Pérez a pris les choses en main. Condamné à gagner contre le PSG à la suite de la défaite (1-0) en France, le Real pourra compter sur plus de fans que d’habitude à la demande de Carlo Ancelotti et des joueurs.

60 000 « socios » attendus

🚨 Real Madrid will increase the Bernabéu’s current capacity to intimidate PSG. The stands will be enabled in the north and east ends to accommodate about 60,000 fans. Carlo Ancelotti & the players asked for support. The entire stadium will be white. @tgm46 #UCL pic.twitter.com/cIGqssVWAV — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) February 28, 2022

Plafonné à 50 000 spectateurs depuis la réouverture de ses portes, le stade Santiago Bernabeu pourra enregistrer une plus grosse affluence à l'occasion du match contre Kylian Mbappé, Neymar, Lionel Messi et leur coéquipiers du PSG. D’après Tomas Gonzalez, insider du vestiaire madrilène, le Real Madrid a décidé de rouvrir certaines tribunes pour augmenter l’affluence de 10 000 places. Un choix fort qui aura pour but de pousser les joueurs du Real Madrid, battus sur le fil au Parc des Princes. En plus de cette hausse, les socios présents ce soir-là seront tous vêtus de blanc. A cette occasion, le Real souhaite aussi déstabiliser et intimider le club parisien. Pris en grippe dans un Parc des Princes en fusion lors du match aller, le Real Madrid souhaite rééditer la même performances en tribunes. Le ton est donné.