LdC : Liverpool peut trembler, Zidane a encore faim

Samedi soir, le Real Madrid affrontera Liverpool en finale de la Ligue des Champions. Et à cette occasion, Zinedine Zidane aura l’occasion d’entrer définitivement dans l’histoire du club espagnol puisque le Français pourrait remporter une troisième Ligue des Champions de suite. En conférence de presse, le coach du Real a rassuré ses supporters : le Real Madrid n’est jamais rassasié. Liverpool peut donc déjà trembler…

« Personne ne peut nous dire qu'on a moins faim. Je ne peux pas parler pour nos adversaires, mais on veut insister sur le fait qu'on aura toujours la même motivation. Nous sommes Madrid et malgré ce qu'on a déjà gagné, on en veut toujours plus et on donnera tout pour être meilleurs. Je connais le vestiaire et je connais l'état d'esprit d'un joueur, c'est quelque chose de très important pour moi mais ce n'est pas la seule chose. Je ne suis pas le meilleur tacticien mais j'ai d'autres qualités, passion, motivation, et ça vaut encore plus » a prévenu Zinedine Zidane, persuadé que ses joueurs auront la même détermination que lui pour remporter une troisième C1 de suite.