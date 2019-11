LdC : Lille par la petite porte, Lyon aura une incroyable finale

Dans : Ligue des Champions.

Pour le football français, c'est un black wednesday que l'on a vécu, puisque Lille et Lyon se sont inclinés. Mais l'OL a encore la possibilité de finir premier de son groupe en cas de victoire contre Leipzig au Groupama Stadium.

Pour sa dernière sortie à domicile dans cette Ligue des champions, Lille espérait bien réussir un exploit majeur face à l’Ajax Amsterdam. Mais après seulement deux minutes de jeui, Ziyech ouvrait le score et tuait le suspense. La formation de Christophe Galtier tentait bien de revenir au score mais allait prendre un second but à l’heure de jeu par Promes (2-0, 60e). Avec cette défaite, le LOSC solde son avenir européen, puisque les Nordistes comptent un point avant un ultime déplacement dans deux semaines à Chelsea.

Du côté de l’Olympique Lyonnais, après la défaite en début de soirée à Saint-Pétersbourg (2-0), on comptait sur un exploit de Benfica, dernier de la poule, à Leipzig, pour remettre l’OL en selle. Et les joueurs de Lisbonne ont presque réussi ce pari, puisque le club portugais a ramené le nul (2-2) après avoir mené 0-2 jusqu’au temps additionnel. Avec ce résultat, la formation de Rudi Garcia récupère son destin, puisqu’une victoire le mardi 10 décembre au Groupama Stadium contre Leipzig qualifiera Lyon, avec en plus la possibilité de finir premier du groupe, la formation allemande étant elle déjà certaine de se qualifier. Un sacré challenge qui s’annonce pour Anthony Lopes et ses coéquipiers.