LdC ‍: Les clubs râlent, l'UEFA prépare trois changements majeurs

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Longtemps mise en doute, la nouvelle formule de la Ligue des champions a agréablement surpris les passionnés de foot. Néanmoins, des clubs se sont plaints de certains aspects de la compétition. L'UEFA réfléchit déjà à des changements plus ou moins importants.

Le changement a parfois du bon dans le football moderne. La Ligue des champions vit une seconde jeunesse cette saison grâce à une spectaculaire mue. La C1 est passée de 32 à 36 participants et la phase de poules classique a disparu. Les clubs européens sont désormais tous classés ensemble après leurs 8 matchs de phase de ligue. Un format qui amène du suspense ainsi que du spectacle. Il plaît à une grande partie du public et des diffuseurs. La phase finale permet aux équipes de s'affronter selon leur position initiale dans le classement du premier tour. Cependant, cette phase à élimination directe risque d'être remaniée la saison prochaine.

Vers une disparition de la prolongation en C1 ?

Selon le journal allemand Bild, plusieurs clubs se sont plaints de la nouvelle formule auprès de l'UEFA. L'instance européenne réfléchit donc à modifier un peu sa compétition. Trois points de règlement, plus ou moins importants, sont en sursis. Le premier fera le plus parler puisque l'UEFA veut remettre en cause la prolongation. Les 30 minutes en plus seraient supprimées pour réduire les cadences et préserver la santé des joueurs. Comme en Coupe de France, une séance de tirs au but suivrait directement le coup de sifflet final en cas d'égalité. De quoi enlever beaucoup de charme à la C1 alors que le match Manchester United-OL, certes en Europa League, a récemment illustré la beauté de la prolongation.

Le deuxième point débattu est lié à Arsenal-PSG. Les Gunners doivent jouer le match retour à Paris comme cela avait été le cas à Madrid en quarts. Pourtant, ils se sont mieux classés que le PSG et le Real en phase de ligue. L'UEFA veut rendre automatique la réception du match retour par l'équipe la mieux classée au premier tour. Enfin, le troisième aspect étudié par l'UEFA concerne les matchs entre les clubs d'un même pays en phase finale, tels Brest-PSG ou Atlético-Real cette saison. Elle entend les supprimer avant les quarts de finale comme sur l'ancienne formule. Les diffuseurs jugent que ces rencontres ne sont pas assez attrayantes.

Ces trois changements potentiels seront au programme de la réunion du Comité des compétitions des clubs qui se réunira le 30 mai prochain à Munich, en marge de la finale de la Ligue des champions. Le visage de la C1 voire du football européen pourrait être modifié à jamais.