LdC : Le PSG va s’arrêter en quarts, Riolo l’annonce déjà

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

De retour de vacances, et avant même la fin du marché des transferts, Daniel Riolo s’inquiète pour la saison du PSG.

S’il ne fait aucun doute que le titre national devrait tomber dans l’escarcelle du club de la capitale française, c’est plus l’aventure européenne et son risque d’être écourtée qui inquiète le polémiste de RMC. Pour Riolo, qui se demande aussi au passage à quoi joue l’OL et l’OM avec leurs achats très difficiles, aucune amélioration ne sera possible pour Paris sans de sérieux renforts, et ce ne sont pas les recrutements de Buffon et Kehrer qui vont régler le problème, notamment au milieu de terrain.

« L’OL et ses défenseurs, l’OM et son attaquant, le PSG et son arrière gauche et son milieu ??? Pas terrible tout ça… parce que si le PSG repart en quête de Ligue des Champions avec Verratti et Rabiot au milieu, Tuchel ou Emery, ça sera la même », a prévenu le consultant, qui ne voit pas Tuchel faire mieux qu’Emery avec cet effectif-là. Il reste une semaine au PSG pour frapper sur le marché des transferts, et peut-être faire changer d’avis un Riolo qui ne croit pas en Verratti et Rabiot, deux de ses (nombreuses) bêtes noires.