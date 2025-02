LdC ‍: Le PSG détruit le rêve européen de Brest

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, barrage aller

Stade de Roudourou (Guingamp)

Brest-PSG 0-3

Buts : Vitinha (21e sur pen.), Dembélé (45e, 66e)

Clinique, le PSG a corrigé Brest 3-0 en barrage aller. Un large succès marqué par le nouveau doublé d'Ousmane Dembélé.

10 jours après le précédent Brest-PSG en Ligue 1 (2-5), peu de monde voyait les Bretons inquiéter les Parisiens. Le début de match confirmait cela. Brest subissait le jeu collectif parisien. Si les occasions tardaient à venir, la première situation chaude amenait le premier but. Alors que Bizot avait sauvé les siens, Lees-Melou contrait le ballon de la main devant son but. Après appel de la VAR, l'arbitre sifflait penalty. Vitinha ne tremblait pas pour placer le PSG en tête. Cette ouverture du score réveillait les Bretons qui poussaient ensuite. Les défenseurs parisiens se faisaient peur puisque Hakimi manquait de marquer contre son camp. Puis, Marquinhos trouvait son propre poteau de la tête (34e).

A force de pousser, Brest s'exposait et le payait. Dembélé faisait un festival sur le côté droit pour doubler la mise avant le repos. Les hommes d'Eric Roy continuaient à se créer des occasions en seconde période avec notamment une intervention décisive de Donnarumma devant Sima (48e). Cependant, Paris était très efficace ce soir. Si Doué se voyait refuser un but pour un hors-jeu de Barcola (50e), il n'y avait aucun problème pour Dembélé qui s'offrait un doublé avec l'aide involontaire de Chardonnet. Brest n'arrivait pas à réduire le score malgré ses efforts et cédait nettement. Paris a fait une grande partie du chemin pour jouer les huitièmes de finale de la Ligue des champions.