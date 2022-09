LdC : La finale prochainement jouée aux Etats-Unis ?

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

L'UEFA est toujours désireuse de donner du sang neuf à sa plus belle des compétitions, la Ligue des champions. Nouveaux formats, nouveaux cadres aussi. La finale pourrait rapidement être disputée hors d'Europe, et plus précisément aux Etats-Unis.

La guerre FIFA-UEFA pourrait passer à un niveau supérieur. L'instance mondiale peut se targuer de posséder dans son giron la compétition la plus célèbre au monde, la coupe du monde. Cependant, son homologue européenne bénéficie sûrement du tournoi le plus sélect avec la Ligue des champions. Sélect et de très haut niveau, au point de concurrencer souvent le Mondial aux yeux des fans répartis dans les cinq continents. Mais, la C1 reste une affaire d'Européens avec des équipes du vieux continent, des joueurs majoritairement européens et des matches disputés exclusivement dans les stades des pays d'Europe. Un frein peut-être à une meilleure expansion.

La finale de la C1 aux Etats-Unis dès 2026 ?

Un dernier point qui n'est pas qu'un détail aux yeux de l'UEFA. Pour encore augmenter la visibilité et la popularité mondiale de la C1, il faut quitter l'Europe. Peut-être pas pour les matches de groupes mais la finale est clairement dans le viseur à court terme. Selon le journal espagnol AS, l'idée de délocaliser la finale prend de plus en plus de poids. Le pays privilégié pour accueillir le dénouement de la saison européenne serait les Etats-Unis.

🚨 L'UEFA envisagerait de délocaliser la finale de la Ligue des Champions aux États-Unis prochainement.



Le pays de l'Oncle Sam est un marché prometteur pour le football et surtout en pleine croissance. Les Américains sont de plus en plus passionnés de ballon rond, en témoigne les derniers droits TV de la C1. Ceux-ci ont été vendus pour 1,5 milliard de dollars à CBS, Viacom et Paramount pour la période 2024-2030. Toutefois, une finale n'aurait pas lieu sur le sol américain avant 2026. D'ici-là, la finale de la Ligue des champions doit être organisée à Istanbul cette saison puis à Wembley et à Munich.