LdC ‍: L'Inter le dégoûte, il envoie le Barça en finale

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

L’Inter et le Barça ont livré un match exceptionnel ce mercredi en demi-finale aller de Ligue des Champions. Le match retour s’annonce déjà épique et Samir Nasri a une préférence nette entre les deux équipes.

Vainqueur de sa demi-finale aller face à Arsenal mardi, le Paris Saint-Germain observait sans doute avec beaucoup de curiosité l’autre demi-finale, ce mercredi entre le FC Barcelone et l’Inter. Le spectacle et les buts ont été au rendez-vous dans ce match fou (3-3) et le suspense est à son comble pour le match retour. Une équipe a toutefois séduit davantage les observateurs dans leur ensemble, c’est sans surprise le Barça. Il faut dire que, même si l’Inter a réalisé un match tout-à-fait louable, les coéquipiers de Lamine Yamal ont ce petit truc en plus. Avec une force offensive incroyable, une qualité technique largement au-dessus de la moyenne et des individualités redoutables telles que Yamal ou Raphinha, le Barça a l’allure d’un finaliste.

Samir Nasri veut voir le Barça en finale

🗣️ "Je ne veux vraiment pas que l’Inter aille en finale, au Barça il y a trop de talents !"



Vous êtes d’accord avec @SamNasri19 ⁉️#BARINT | #UCL pic.twitter.com/KlDnUS0I4C — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) April 30, 2025

Ce n’est pas Samir Nasri qui va dire le contraire, ce dernier ayant clairement fait savoir sur Canal+ qu’il espérait une qualification barcelonaise au match retour. « Quand je vois cette demi-finale (aller), je n’ai vraiment pas envie que l’Inter aille en finale. J’ai envie que ce soit le Barça, j’ai envie que ce soit la plus belle équipe. Je ne vais pas me faire des amis en Italie mais quand je vois le match… Le Barça, cette équipe a trop de talent au mètre carré, ça respire le football » a lancé le consultant de Canal+, séduit par le Barça et qui espère de tout coeur que les hommes de Hansi Flick parviendront à se défaire de l’Inter lors du match retour en Italie la semaine prochaine. Ce ne sera pas chose aisée, même si le club blaugrana garde sans doute l’étiquette du favori après ce match aller globalement dominé par l’actuel leader de la Liga.