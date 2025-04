LdC ‍: Kylian Mbappé se blesse contre Arsenal

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Inquiétude pour Kylian Mbappé. Alors que le Real et Arsenal se neutralisent à 15 minutes de la fin du match (1-1), l'attaquant français a été contraint de céder sa place. Et il ne s'agit évidemment pas d'un choix de Carlo Ancelotti, mais d'une blessure pour l'ancien buteur du PSG. Lors d'un retour défensif sur Declan Rice, l'international français s'est bloqué la cheville droite au sol. Victime d'une torsion, le capitaine des Bleus semblait souffrir et a été contraint de sortir, remplacé par Brahim Diaz pour le dernier quart d'heure.