LDC : Karim Benzema élu meilleur avant-centre du monde

Dans : Ligue des Champions.

Par Corentin Facy

Auteur d’un triplé en vingt minutes face au PSG mercredi soir (3-1), Karim Benzema a été le grand artisan de la victoire du Real Madrid.

Tout juste de retour de blessure lors du match aller il y a trois semaines, Karim Benzema a affiché un visage totalement différent à l’occasion de cette seconde manche entre le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Au top de sa forme, l’ancien buteur de l’Olympique Lyonnais, survolté en seconde période, a permis au Real Madrid de renverser le PSG en huitième de finale de la Ligue des Champions. Après cette victoire des Merengue et cette performance XXL de la part de Karim Benzema, son entraîneur Carlo Ancelotti lui a rendu un vibrant hommage en conférence de presse. « Karim Benzema est un fantastique leader, fantastique avant-centre, je suis très heureux de ce qu'il fait et de son attitude » a savouré l’entraîneur italien du Real Madrid.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Karim Benzema (@karimbenzema)

Les coéquipiers de Karim Benzema étaient également tous unanimes sur le niveau stratosphérique de l’international tricolore, de Thibaut Courtois en passant par Eduardo Camavinga. « Je crois que Karim Benzema est l'un des plus grands joueurs du monde, et peut-être le meilleur 9 avec Lewandowski en ce moment. Il a peut-être montré pourquoi il devait gagner le Ballon d'or cette année. C'est un très grand joueur. C'est un vrai capitaine. Il a amené l'équipe vers la victoire avec ses buts et sa classe » a apprécié le gardien belge du Real Madrid. Eduardo Camavinga, qui découvre Karim Benzema cette saison dans la capitale espagnole, était tout aussi élogieux. « C’est un leader, c’est le capitaine, c’est lui qui montre le chemin. Il nous a sauvé en mettant trois buts, c’est Karim ! » a lancé Eduardo Camavinga dans un grand sourire.

Benzema un peu plus dans la légende ► https://t.co/vZM3YxZWsj



▪️ Le 🇫🇷 le plus capé de l’histoire en Coupe d’Europe

▪️ Le plus vieux joueur de l’histoire à inscrire un triplé en LDC

▪️ Le meilleur buteur 🇫🇷 de l’histoire en pro

▪️ Le 3ème meilleur buteur de l’histoire du Real pic.twitter.com/MeR2WiOpQt — RMC Sport (@RMCsport) March 10, 2022

Au petit jeu des notes du journal L’Equipe, Karim Benzema a obtenu sans surprise la meilleure note du match avec un 9/10 magistral. « Le héros du match. Auteur d'un triplé, il a renversé la rencontre à lui tout seul. Son pressing pousse Donnarumma à la faute sur son premier but (61e) et relance le match. Sa reprise de l'extérieur sur son troisième est un délice (78e). Avec 309 buts, il dépasse Alfredo Di Stefano et devient le 3e meilleur buteur de l'histoire du Real. Tout est dit. Chapeau » analyse le quotidien national, qui donne deux points de plus à Karim Benzema qu’à Kylian Mbappé, lequel a de son côté hérité d’un 7/10, la meilleure note pour un joueur du Paris Saint-Germain mercredi soir. En attendant les quarts de finale, Karim Benzema continue d’écrire son histoire et de marquer celle du Real Madrid.