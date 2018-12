LdC : Fini de blaguer, l'UEFA va frapper très fort sur Manchester City !

Dans : Ligue des Champions, Premier League, Foot Europeen.

Champion d’Angleterre en titre et qualifié pour les 8es de finale de la Ligue des Champions, Manchester City est dans une forme resplendissante sur un plan sportif.

En coulisses en revanche, une petite tempête est doucement en train de semer le KO au sein du club anglais. Effectivement, le Daily Telegraph et le Guardian l’affirment ce mardi : une exclusion de la prochaine édition de la Ligue des Champions pend au nez de l’équipe de Pep Guardiola. Et pour cause, les dirigeants de l’UEFA n’ont pas du tout aimé les révélations des Football Leaks à propos de Manchester City, il y a plusieurs jours.

Pour rappel, le géant anglais aurait réussi à contourner le fair-play financier malgré un déficit de 188ME en 2014, avec notamment des faux sponsorings. Des pratiques dénoncées par les Football Leaks et dont les dirigeants de l’UEFA ont évidemment pris connaissance. « Nous aurons les réponses très bientôt sur ce qu’il va se passer sur ce cas concret » a d’ores et déjà annoncé le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin. Une interdiction de recrutement avait été évoquée, mais la tendance est désormais plutôt à une disqualification pour la prochaine Ligue des Champions. Ce qui serait évidemment un énorme coup de tonnerre…