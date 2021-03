LdC Fem : Vers un PSG-OL en quarts de finale

Dans : Ligue des Champions.

A la lutte pour le titre de champion de France, le PSG et l’OL ont de grandes chances de s’affronter en quarts de finale de la Ligue des Champions. Le tirage au sort effectué ce vendredi ne laisse guère de place au doute, puisque l’OL sera opposé au vainqueur de la confrontation entre le PSG et le Sparta Prague. Or les Parisiennes se sont imposées 5-0 lors du match aller. Un nouveau rendez-vous sulfureux donc en approche entre les deux meilleures équipes française de football féminin.

Le tirage au sort des quarts de finale :

Bayern Munich (ALL) - Rosengard (SUE)

PSG ou Sparta Prague (RTC) - Olympique Lyonnais

FC Barcelone (ESP) - Manchester City (ANG)

Chelsea (ANG) - Wolfsburg (ALL)