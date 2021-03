LdC Fem : OL-PSG fixé au 18 avril

Dans : Ligue des Champions.

Reporté en raison de cas de Covid chez des footballeuses lyonnaises, le match retour OL-PSG en Ligue des champions féminine a désormais une date.

En début de semaine, l'Olympique Lyonnais avait annoncé que six joueuses étaient positives au covid et le club de Jean-Michel Aulas avait demandé, et obtenu, que la rencontre retour des quarts de finale de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, prévue ce mercredi, soit reportée. L'UEFA a finalement annoncé que cette rencontre se disputera le dimanche 18 avril au Groupama Stadium. A l'aller, l'OL avait gagné 0-1 au Parc des Princes.