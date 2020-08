Ldc Fem : OL-PSG en demi-finale !

Dans : Ligue des Champions.

Ce samedi soir, l'Olympique Lyonnais a battu 2 buts à 1 le Bayern Munich en quart de finale de la Ligue des champions féminine au stade San Mamés de Bilbao avec des buts signés Majri et Parris. Pour obtenir leur ticket pour la finale de cette C1, les filles de l'OL devront sortir.....le Paris Saint-Germain. En effet, dans le même temps, l'équipe féminine du PSG a sorti Arsenal sur le même score (2-1) au Stade Anoeta de San Sebastian avec des réalisations signées Katoto et Bruun. Cette rencontre franco-française, revanche de la récente finale de la Coupe de France gagnée aux tirs au but par l'OL contre le PSG, aura lieu mercredi à 20h.