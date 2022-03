LdC : Chelsea et son réalisme glacent le LOSC !

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Ligue des champions, huitième de finale retour

Stade Pierre Mauroy

LOSC-Chelsea 1-2

Buts : Yilmaz (38e sur penalty) pour le LOSC ; Pulisic (45e+3), Azpilicueta (71e) pour Chelsea

Malgré une belle résistance et une prestation courageuse, le LOSC doit à nouveau s'incliner face à Chelsea 1-2 et quitter la Ligue des champions la tête haute.

Porté par un stade plein et acquis à sa cause, Lille débutait bien la partie. Très agressifs, les Dogues mettaient au point un pressing qui gênait fortement Chelsea. Sur une perte de balle adverse, Yilmaz récupérait puis frappait fort mais Thiago Silva contrait de la poitrine (7e). Le Turc avait une nouvelle munition, un coup-franc à l’entrée de la surface, mais envoyait la balle au-dessus du but de Mendy (11e). Les Lillois continuaient de gêner les Blues et de maintenir la pression sur les buts londoniens. Ils poussaient finalement Jorginho à la faute, l’Italien commettait une main dans la surface que son compatriote, l’arbitre Davide Massa, sanctionnait après visionnage de la VAR. Yilmaz transformait le penalty en force et donnait espoir à tout un stade.

Burak Yılmaz (36 years, 244 days) becomes the third oldest goalscorer ever in the knockout stages in the #UCL era 👏 pic.twitter.com/09Edk2SQLz — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

Malheureusement, alors que Chelsea était inoffensif, dans la troisième minute de temps additionnel de la première période Pulisic était trouvé dans la surface. L’Américain fusillait Jardim d’une frappe croisée à ras de terre pour remettre les deux équipes dos à dos. Cela pouvait assommer les Lillois mais ces derniers restaient concernés en seconde période. Ils continuaient de mettre à mal la défense londonienne. Yilmaz centrait pour la tête de Xeka qui heurtait le poteau de Mendy (63e). Cependant, le réalisme des Blues allait encore faire des siennes. Mount centrait au second poteau où Azpilicueta devançait Weah pour marquer le deuxième but anglais et tuer définitivement tout suspense. Malgré tous ses efforts, le constat est là. Le LOSC était inférieur à Chelsea sur les deux matches remportés 4-1 par les Blues qui se qualifient en quarts.