LdC : Ce record que Messi pique à Ronaldo lors de Haifa-PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Lionel Messi a égalisé pour le PSG sur la pelouse du Maccabi Haifa. Pas le but le plus difficile de sa carrière mais son premier contre une équipe israélienne, nouvelle victime d'une liste sans fin.

Dans une première période difficile pour le PSG, ce fut le seul rayon de soleil : le but de Lionel Messi. A la 37e minute, l'Argentin a trompé Cohen de près après un centre de Mbappé. Son premier but de la saison en Ligue des champions avec le PSG. Cristiano Ronaldo qui s'inquiète devant sa télé pour son record de buts en C1 peut déjà faire une croix sur une autre marque. En effet, Lionel Messi a marqué son premier but contre le Maccabi Haifa et même contre une équipe israélienne en Ligue des champions. Il s'agit de la 39e formation européenne à céder devant la Pulga. Il bat ainsi le record qu'il détenait avec son vieux rival Cristiano Ronaldo, lequel n'a trompé que 38 équipes différentes dans sa carrière.