LdC : Barça-Naples en grand danger, la France en sauveuse ?

Dans : Ligue des Champions.

En raison des mesures prises contre la propagation du coronavirus, le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples est clairement menacé. Mais la France pourrait bien être la solution.

Les coupes d’Europe ne sont malheureusement pas épargnées. Comme le Paris Saint-Germain, d’autres équipes sont contraintes de disputer des matchs de phase éliminatoire dans un stade vide. Et encore, ce n’est pas la situation la plus pénible. Prenons l’exemple de la Roma qui, ce mercredi, à la veille de son huitième de finale aller de l’Europa League, a annoncé qu’elle ne ferait pas le déplacement en Andalousie pour y affronter le FC Séville. En réalité, les Giallorossi n’ont pas le choix puisque les autorités espagnoles n’autorisent pas l’atterrissage de vols en provenance d’Italie, le pays européen le plus touché par l’épidémie du coronavirus.

Si la situation n’évolue pas d’ici la semaine prochaine, le huitième de finale retour de la Ligue des Champions entre le FC Barcelone et Naples posera également problème mercredi prochain. Une rencontre qui, selon les dernières mesures prises, devait déjà se jouer dans un Camp Nou sans public. Reste à savoir quelle sera la décision de l’UEFA, qui a choisi de reporter le match entre le FC Séville et la Roma. De son côté, le média catalan Sport affirme que la solution pourrait venir de la France, où l'avion de Naples pourrait atterrir avant un éventuel trajet en bus jusqu’en Espagne.