LdC ‍: Avec son but, Yamal efface Mbappé des tablettes

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

Lamine Yamal a relancé le FC Barcelone avec un superbe but contre l'Inter Milan. Le jeune homme prouve qu'une demi-finale de C1 ne l'effraie pas à son âge, bien au contraire.

Comme le montre le compte X Stats Foot, Lamine Yamal devient le plus jeune buteur à ce stade de la compétition dans l'histoire de la Ligue des champions. A 17 ans et 291 jours, il devance un autre récent phénomène en la personne de Kylian Mbappé. Le Français avait 18 ans et 140 jours au moment de son but contre la Juventus avec Monaco en demi-finale 2017. Le podium est complété par le Nigérian Obafemi Martins (18 ans et 197 jours) avec l'Inter Milan contre le Milan AC en 2003.