LdC : L’OL et Monaco peuvent trembler avant le tirage de la C1

Dans : Ligue des Champions, OL, Monaco.

Directement qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain, l’AS Monaco et l’Olympique Lyonnais attendent le tirage au sort du 30 août.

En tant que membre du chapeau 1, le club de la capitale peut espérer une poule abordable. La situation est en revanche plus compliquée pour les deux autres pensionnaires de Ligue 1, reversés dans le chapeau 3. Et qui seront donc opposés à l’une des sept autres têtes de série.

Hormis le PSG, qui ne pourra pas affronter un concurrent français dans cette phase de groupes, l’ASM et l’OL peuvent rencontrer tous les autres champions : le FC Barcelone, la Juventus Turin, Manchester City et le Bayern Munich. Mais aussi le Real Madrid, tenant du titre, ainsi que l’Atlético Madrid, vainqueur de l’Europa League. Avec un peu de chance, les 2es et 3es de L1 pourraient hériter du Lokomotiv Moscou, le champion russe. Sauf que les obstacles ne s’arrêtent pas là.

Le redoutable chapeau 2

Viennent ensuite les cadors du chapeau 2 avec Manchester United, Tottenham, Naples, le FC Porto ou le Borussia Dortmund et la Roma. Sans compter Liverpool, en fonction du résultat des barrages. Et s’ils sont malchanceux, Monaco et Lyon pourraient même croiser l’Inter Milan qui se retrouve dans le chapeau 4. Autant dire que les Français ne sont pas à l’abri d’un groupe de la mort...

Chapeau 1 : Paris Saint-Germain, Real Madrid, Atlético Madrid, FC Barcelone, Bayern Munich, Juventus Turin, Manchester City, Lokomotiv Moscou.

Chapeau 2 : Borussia Dortmund, FC Porto, Manchester United, Shakhtar Donetsk, Naples, Tottenham, AS Rome et un club à déterminer.

Chapeau 3 : Olympique Lyonnais, AS Monaco, Schalke 04, CSKA Moscou et quatre clubs à déterminer.

Chapeau 4 : Inter Milan, Hoffenheim et six clubs à déterminer.



A déterminer en fonction des résultats des barrages : Roma et Liverpool (chapeau 2 ou 3), Valence, Viktoria Plzen, Bruges, Galatasaray (chapeau 3 ou 4).