L'arbitre d'Arsenal-PSG désigné, c'est louche

Ce mardi 29 avril, le Paris Saint-Germain se déplace à l'Emirates Stadium pour y affronter Arsenal dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions. Un déplacement qui rappelle des souvenirs aux supporters, mais aussi à l'UEFA, qui a désigné le même arbitre qu'en octobre dernier.

Cette double opposition entre le Paris Saint-Germain et Arsenal défie toutes les lois de l'originalité. A la lutte pour obtenir leur billet pour la finale de la Ligue des champions, ce n'est pas la première fois que les deux formations se retrouvent face à face cette saison. En octobre dernier, les hommes de Luis Enrique étaient partis s'échouer entre les murs de l'Emirates Stadium (2-0). Une rencontre peu spectaculaire au cours de laquelle les Gunners avaient fait parler leur efficacité et leur sang-froid devant le but. Si les choses ont beaucoup évolué depuis la dernière opposition entre le PSG et Arsenal, l'UEFA a, quant à elle, décidé de ne pas faire dans l'innovation.

L'UEFA désigne le même arbitre

Pour maintenir l'ordre au cours de la partie, l'UEFA a désigné le Slovène Slavko Vincic. Coup du destin ou non, il s'agit du même arbitre qui avait tenu le sifflet lors du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain en octobre dernier. L'institution européenne a opté pour un arbitre très expérimenté. Hormis la confrontation face à Arsenal, Vincic avait également été au sifflet du match PSG - AC Milan en 2023 (3-0). Il est d'ailleurs un habitué des confrontations franco-anglaises : en 2022, il avait été choisi par l'UEFA pour arbitrer la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Tottenham au Vélodrome.

Quoi qu'il en soit, il faut espérer pour les joueurs du Paris Saint-Germain que Slavko Vincic ne leur rappellera pas de trop mauvais souvenirs. Une défaite 2-0 en demi-finale aller de Ligue des champions aurait bien plus d'impact que celle de la phase de championnat en octobre dernier.