Karim Benzema fait pleurer de joie le football mondial

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Auteur d'un triplé lors de la victoire (1-3) du Real Madrid, Karim Benzema enchaîne les prestations stratosphériques avec son club. Toute la planète rend hommage au buteur français, qui postule déjà au Ballon d'Or 2022.

Le Paris Saint-Germain avait payé au prix fort la forme éblouissante de Karim Benzema, puisque si l’ancien Lyonnais avait été fantomatique au Parc des Princes, certains avaient vite oublié que KB9 revenait de blessure. Trois semaines plus tard, cette fois à 100%, et malgré l’avantage pris par le PSG, Karim Benzema avait signé un triplé qui a propulsé l’équipe de Carlo Ancelotti en quart de finale de la Ligue des champions. Ce mercredi soir, c’est sur le terrain du champion d’Europe en titre, Chelsea, et sous une météo typiquement anglaise, que l’attaquant tricolore a livré une nouvelle copie parfaite ou presque avec encore une fois un triplé, qui le fait entrer un peu plus dans l’histoire du football européen. Karim Benzema est en effet, devenu le 4e joueur auteur d'un triplé lors de 2 matches consécutifs en Ligue des Champions après Luiz Adriano, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Rien que ça. Et il est en 2022 le meilleur buteur européen devant Robert Lewandowski avec 17 buts toutes compétitions confondues contre 16 pour l'attaquant polonais du Bayern Munich.

Benzema fait craquer Mendy après Donnarumma

Le triplé dès la reprise pour Karim Benzema qui profite d'une énorme erreur de la défense des Blues ! 😱⚽️⚽️⚽️#CHERMA — Canal Football Club (@CanalFootClub) April 6, 2022

Bien entendu, les réseaux sociaux se sont enflammés après cette prestation de très haut niveau de l’attaquant de 34 ans, qui après avoir fait commettre une grosse bourde à Gianluigi Donnarumma, gardien du PSG et de l’Italie vainqueur de l’Euro, a fait également craquer Edouard Mendy, gardien de Chelsea et du Sénégal, lauréat de la dernière CAN. Devenu le premier joueur français à passer la barre des 10 buts (11 exactement) en une saison entière de Ligue des champions, devant David Trezeguet (2001-2022-), Wissam Ben Yedder (2017-2018) et Kylian Mbappé (2020-2021). De quoi relancer le débat sur le possible meilleur footballeur du monde, à l’image de ce qu’a fait Eric Bielderman, journaliste de L’Equipe : « Le semaine passée Kylian Mbappé était le meilleur joueur du monde. Ce mercredi c’est Karim Benzema ». Et son confrère Bertrand Latour est clairement sur la même longueur d’onde : « 1, 2, 3 Benzema ! Je ne dis pas que c’est le meilleur du monde. Mais je n’en vois pas beaucoup qui sont meilleurs que lui ».

Et si certains pouvaient croire que ce débat sur le fait que Karim Benzema soit déjà un des favoris pour le Ballon d’Or 2022 n’existe qu’en France, ils ont tort. Toute l’Europe est sidérée par le niveau actuel de l’attaquant du Real Madrid et des Bleus. « Quelle saison Benzema a. En fait, quelle carrière il a. C’est un maître dans son métier », a confié Gary Lineker. Et Patrick Kluivert, qui sait ce qu’est une légende du football n’a pas attendu la fin du match contre Chelsea pour confier son admiration. « En tant qu'ancien joueur et attaquant de Barcelone, je dois admettre que Benzema est un joueur phénoménal », a reconnu l’ancien joueur néerlandais. Pour ESPN, il n'y a même plus de débat, Karim Benzema mérite le Ballon d'Or, alors même que la Ligue des champions est loin d'être finie et que le Mondial se jouera en fin d'année. Mais il est vrai que l'année 2022 pourrait être celle de KB9, surtout s'il continue à enfiler les buts à un tel rythme. Didier Deschamps a probablement apprécié tout cela devant sa télévision.