Ita : Grave accident dans le métro à Rome, des supporters de Moscou blessés !

Selon la presse italienne, un escalator, qui a subitement accéléré, s'est effondré ce mardi soir dans une station de métro à Rome. Près de 20 supporters du CSKA Moscou seraient blessés, dont un très gravement, dans ce qui est qualifié d'accident majeur, ce que confirme une vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux. Les fans moscovites rejoignaient le stade olympique pour la rencontre de Ligue des champions entre la Roma et le club russe. La station Repubblica est désormais fermée afin de permettre aux secours d'intervenir.

This has just happened with CSKA fans in Rome after an escalator broke down. Multiple fans have reportedly been injured. pic.twitter.com/LNRfcKqjRF