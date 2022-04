Incidents à Manchester, l'UEFA prive Madrid de 5.000 supporters

Dans : Ligue des Champions.

Lors du quart de finale aller de Ligue des champions à l'Etihad Stadium, certains supporters de l'Atlético Madrid ont eu un comportement inadmissible, l'UEFA a décidé de frapper le club et ses fans.

La semaine passée, à l’occasion du match aller de Ligue des champions entre Manchester City et l’Atlético Madrid, des caméras de surveillance installées dans le stade anglais auraient repéré quelques supporters des Colchoneros faisant un salut nazi, affirme plusieurs médias anglais. Les images auraient été transmises à l’UEFA qui n’a pas tergiversé et a donc sanctionné le club espagnol, lequel doit recevoir ce mercredi les Citizens lors d’un match retour sous haute tension. Dans un communiqué, l’instance européenne du football a annoncé la fermeture d’une tribune d’au moins 5.000 spectateurs où des supporters de l’Atlético Madrid devaient s’installer pour ce choc face à City.

⌁ Une banderole avec le logo de l'UEFA ainsi qu'écrit “No to racism” devra être affiché dans le stade. pic.twitter.com/OaIXw9NWbQ — Atleti Francia 🇫🇷 (@AtletiFrancia) April 11, 2022

« La commission d’appel de l'UEFA a ordonné la fermeture partielle du stade de l’Atlético Madrid lors du prochain match d’une compétition organisée par l'UEFA dans lequel l’Atlético Madrid jouera en tant que club hôte, en raison du comportement discriminatoire de ses supporters lors du match à Manchester. L’Atlético Madrid informera avant le match, le ou les secteurs à fermer, qui doivent comprendre au moins 5.000 places. D’autre part, l’Atlético Madrid devra afficher une bannière avec la légende #NoToRacism et le logo de l'UEFA », précise l’UEFA dans un communiqué. Côté Espagnol, si on reconnaît quelques incidents en Angleterre, on dément un quelconque geste raciste fait par des supporters.