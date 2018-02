Foot : L'UEFA refuse encore l'arbitrage vidéo en Ligue des champions

Dans : Ligue des Champions, Coupe d'Europe, PSG.

Alors que se tient actuellement le congrès de l'UEFA en Slovaquie, le président de l'instance européenne du football a été interrogé sur l'utilisation éventuelle de l'assistance vidéo aux arbitres en Ligue des champions la saison prochaine.

Et Aleksander Ceferin a été très clair en annonçant que cela n'était pas du encore au programme de l'UEFA. « Je pense que le VAR sera probablement utilisé lors de la Coupe du Monde, mais l’UEFA ne l'utilisera pas la saison prochaine en Ligue des champions. Je ne suis absolument pas contre, mais nous devons former correctement les arbitres. Personne ne sait exactement comment cela fonctionne, ce qui pourrait être un gros problème. Alors, voyons ce qui se passe à la Coupe du Monde et ensuite nous déciderons », a précisé le président de l'UEFA, souhaitant visiblement prendre son temps avant de prendre une décision qui sera évidemment une révolution en Ligue des champions.