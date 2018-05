Esp : Pierre Ménès accuse Cristiano Ronaldo

Dans : Ligue des Champions, Liga, Foot Europeen.

Réagissant aux déclarations chocs de Cristiano Ronaldo sur son avenir au Real Madrid, Pierre Ménès n'a pas hésité à dézinguer l'attaquant de 33 ans.

« C’était très agréable de jouer au Real Madrid ! Dans les prochains jours, je vais donner ma réponse aux fans, lesquels ont toujours été à mes côtés ». Samedi après la nouvelle victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions face à Liverpool (3-1), Cristiano Ronaldo a lancé cette phrase pour affoler le monde du football. Inexistant sur le terrain à Kiev, au contraire de Benzema et de Bale, auteurs des trois buts madrilènes, la star portugaise a donc voulu se rattraper après la rencontre en essayant de tirer la couverture à lui. Dans l'objectif de faire avancer une nouvelle revalorisation salariale ou pour montrer qu'il était désormais prêt à quitter le Real lors du prochain mercato estival ? L'avenir se chargera de donner une réponse, mais en attendant, CR7 fait couler beaucoup d'encre... Ce qui agace Pierre Ménès.

« La seule ombre au tableau de cette soirée de Ligue des Champions au Real, c'est la déclaration de Cristiano Ronaldo... Ce n'est pas du bluff. Il voulait juste qu'on parle de lui dans la presse, autant que ce qui est la troisième victoire de suite en C1. Il réfléchit comme ça... Et là, j'entends rien sur le manque de respect vis-à-vis de l'institution Real. On dirait que c'est réservé à certains clubs... Cette déclaration est hyper nulle. En plus, il n'a pas participé à la joie collective. C'est un peu tout pour sa gueule... Il a réussi son coup, il a fait du bruit, mais il a fait le nul... », a balancé, sur le plateau du Canal Football Club, le journaliste, qui estime donc que Cristiano a perdu une bonne occasion de se taire...