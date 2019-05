Esp : Lionel Messi, une incroyable coïncidence pour son 600e but !

Dans : Ligue des Champions, Liga.

En signant un doublé ce mercredi soir en demi-finale aller de Ligue des champions face à Liverpool, Lionel Messi a porté à 600 son nombre de buts marqués, tout compétitions confondues, sous le maillot du FC Barcelone. Un score exceptionnel pour un joueur qui ne l'est pas moins, et dont on peut déjà dire qu'il est le grandissime favori pour le prochain Ballon d'Or.

Mais le hasard est incroyable puisque ce 600e but avec le Barça, Lionel Messi l'a marqué 14 ans jour pour jour après son premier but. C'est en effet le 1er mai 2005, lors d'un match entre le FC Barcelone et Albacete qu'un certain Lionel Messi, alors âgé de 17 ans, avait marqué pour la première fois avec l'équipe pro du Barça sur une passe décisive de Ronaldinho.