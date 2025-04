Cris de singe et salut nazi, trois supporters d'Aston Villa interpellés

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

En marge de la victoire d'Aston Villa face au PSG, mardi soir, des supporters anglais ont eu un comportement raciste à l'encontre de leurs homologues parisiens.

L'ambiance était phénoménale dans Villa Park à l'occasion du quart de finale de Ligue des champions, les fans anglais poussant de plus en plus fort au moment où leur équipe était passée devant au score. Cependant, tout n'a pas été rose du côté de Birmingham, puisque Bruno Salomon, journaliste d'Ici Paris Ile-de-France, révèle que des supporters d'Aston Villa ont poussé des cris racistes et l'un d'eux a même fait un salut nazi à destination de leurs homologues du Paris Saint-Germain lorsque le parcage visiteur a été vidée bien après la fin de la rencontre. La police anglaise a interpellé trois supporters des Villans, tandis que du côté parisien, le comportement a été exemplaire, personne ne cédant à la provocation et à ces comportements racistes.