Courtois offre sa 14e Ligue des champions au Real Madrid !

Finale de la Ligue des champions

Stade de France

But : Vinicius Jr (59e) pour le Real Madrid

Débutée avec un retard de 35 minutes en raison du chaos provoqué par une organisation défaillante, la finale de la Ligue des champions a été remportée par le Real Madrid (1-0) face à une équipe de Liverpool qui a buté sur un énorme Courtois.

Déterminés à rapidement faire la différence, les Reds mettaient la main sur la finale dès le coup d’envoi, mais les joueurs de Jürgen Klopp allaient rapidement comprendre qu’ils devraient compter avec un Courtois des grands soirs. Sur une frappe de Salah qu’il repoussait (18e), puis sur un tir de Mané qu’il arrivait à détourner sur son poteau (21e), le gardien international belge faisait douter à lui tout seul les attaquants de Liverpool. Et sur une rare occasion madrilène en première période, Benzema pensait bien avoir donné l’avantage aux Merengue (43e). Mais aidé par la VAR, Clément Turpin, l’arbitre français de cette finale, refusait finalement le but de l’attaquant français du Real Madrid.

But refusé pour Benzema, la VAR est passée par là

Après la pause, Liverpool tentait encore de faire la différence, mais Courtois écœurait Madrid, et ce qui devait arriver arriva. Sur un contre superbement mené, Valverde envoyait un caviar à Vinicius Jr, oublié au second poteau, le Brésilien ouvrant le score (1-0, 59e). Contraints de tout faire pour égaliser, les Reds se montraient soit maladroits, soit malchanceux, le gardien madrilène faisant quelques arrêts incroyables, à l’image de ces parades face à Jota (80e) ou à Salah (83e). Klopp avait beau tenter de faire quelques changements, jamais Liverpool ne trouvait la faille et c'est finalement le Real Madrid, qui avec un maximum d'efficacité décrochait sa 14e Ligue des champions, un record absolu. Pour Karim Benzema, discret lors de cette finale, mais qui a remporté sa 5e Ligue des champions, la route vers le Ballon d'Or est désormais grande ouverte.