Courtois n'a plus le seum contre la France, merci le PSG

Dans : Ligue des Champions.

Par Mehdi Lunay

A la veille de la finale de la Ligue des champions au Stade de France entre Liverpool et le Real Madrid, Thibaut Courtois répondait à la presse. France-Belgique, Real-PSG, tous les sujets à propos de la relation entre le gardien et la France ont été abordés.

Quatre ans après avoir touché du doigt le rêve d'être champion du monde avec la Belgique, Thibaut Courtois peut remporter la première Ligue des champions de sa carrière avec le Real Madrid. Le point commun entre ces deux moments : la France. Si les Bleus ont été synonymes de grosse déception en Russie, le gardien des Diables Rouges espère que l'Hexagone, théâtre de la finale de samedi face à Liverpool, lui portera chance cette fois-ci. Courtois bénéficiera t-il du soutien du public ? Rien n'est moins sûr après ses propos à l'issue de la fameuse demi-finale, qui avaient associés son image à celle de l'expression « seum ».

Courtois se souviendra pour toujours de Real-PSG

Sifflé à l'occasion du match aller contre le PSG au Parc des Princes, Courtois ne craint pas une atmosphère hostile à son égard samedi soir. Au contraire, pour lui, France-Belgique fait partie du passé. Il a expliqué en conférence de presse d'avant-match que ses propos ne traduisaient que la déception de la défaite le soir du 10 juillet 2018. Il n'a aucun ressentiment envers les Français, l'histoire du seum le faisant même sourire, et il a même évoqué ses vacances dans le sud de la France quand il était enfant.

De toute façon, de bien meilleurs souvenirs ont imprégné son esprit ces derniers mois avec le parcours fou du Real Madrid en C1. Le point d'orgue étant le huitième de finale retour face au PSG. « Ça été incroyable. Le PSG, ç'a été le déclic en Ligue des champions. Cette union avec le public. Ça nous a donné beaucoup de confiance. Au retour, quand tu perds 1-0, tu te dis : « C'est bon, c'est fini. » Et puis Karim explose. Et là, tu te rends vraiment compte de ce qu'est le Bernabeu, les soirées européennes dont tout le monde te parle. [...] Quand tu arrêtes ta carrière, je pense que tu ne retrouves plus ce genre d'émotions. C'est ce qui manque. […] C'est beau de gagner des trophées mais ces trois matches (PSG, Chelsea, Manchester City) vont rester à vie dans ma tête », a t-il confié. Cependant, il ne crachera sûrement pas sur un titre de champion d'Europe samedi soir, pour connaître des émotions encore plus fortes et tout aussi inconnues pour lui.