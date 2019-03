C1 : Man United-Barça et Ajax-Juve en quarts !

Dans : Ligue des Champions.

Le tirage au sort réalisé ce vendredi nous a offert des quarts de finale alléchants en Ligue des Champions. Respectivement tombeurs du Paris Saint-Germain et de l'Olympique Lyonnais, Manchester United et le FC Barcelone s'affronteront le mois prochain ! A noter aussi la confrontation entre l'Ajax Amsterdam et la Juventus Turin, peut-être l'occasion pour Cristiano Ronaldo de montrer au Real Madrid comment éliminer les Néerlandais... Et comme pressenti, on aura bien une affiche 100% anglaise entre Tottenham et Manchester City. Enfin, Liverpool s'en sort bien avec le FC Porto.

Les quarts de finale :

Ajax Amsterdam - Juventus Turin (match 1)

Liverpool - FC Porto (match 2)

Tottenham - Manchester City (match 3)

Manchester United - FC Barcelone (match 4)

Matches aller : 9-10 avril

Matches retour : 16-17 avril

Le vainqueur du match 3 affrontera le gagnant du match 1 en demies. Pendant que le survivant du match 4 défiera celui du match 2.