Benzema est un prophète sauf en France et ça énerve

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

Auteur d'un doublé mardi soir lors de la prodigieuse victoire du Real Madrid à Liverpool (2-5), Karim Benzema pousse toujours plus loin les curseurs d'une carrière énormissime avec son club. De quoi forcément laisser un goût amer si l'on pense à l'équipe de France.

Tandis que certains affirmaient que le Real Madrid version 2022-2023 n’était pas au niveau de celui qui avait tout gagné la saison passée, la formation de Carlo Ancelotti a rendu une copie dont on se souviendra longtemps à Anfield. Menés 2-0, les Merengue ont balayé Liverpool, infligeant un camouflet historique aux Reds. Si la presse a mis en avant Vinicius Jr, il est impossible d’effacer la performance de Karim Benzema, auteur d’un doublé en seconde période et qui est visiblement décidé à rester un candidat sérieux au Ballon d’Or, même si le lauréat 2022 a raté le Mondial 2022 pour les raisons que l’on connaît. A l’heure où le football se nourrit de statistiques, celles affichées par KB9 contre Liverpool sont une nouvelle fois prodigieuses.

Benzema roi de la Ligue des champions

Compilées par la société spécialisée Opta, les performances de Karim Benzema face à l’équipe de Jurgen Klopp sont d’une autre planète. « L'attaquant du Real Madrid Karim Benzema a marqué 19 buts lors de ses 19 derniers matches à élimination directe en Ligue des Champions, dont 12 lors des 7 plus récents. Karim Benzema est devenu le 2e joueur à marquer lors de 18 saisons consécutives en Ligue des champions après Lionel Messi et enfin Karim Benzema a marqué 6 buts contre Liverpool, plus que tout autre joueur en C1. L'attaquant du Real Madrid en a inscrit 4 à Anfield, plus que tout autre adversaire sur la pelouse des Reds dans la compétition », recense Opta. Tout cela alors que sur le plan du jeu, l’ancien joueur de l’Olympique Lyonnais n’a pas réalisé le match parfait. Et forcément, qui dit Benzema dit équipe de France, les fans du Nueve ne décolerant toujours pas après le traitement réservé par les Bleus à l'attaquant lors du dernier mondial au Qatar.

Vinicius ce soir : 2 buts, 1 passe D.

VINZEMA EST EN FEU 🔥 pic.twitter.com/5CyqOvkXDb — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) February 21, 2023

Une attitude qui a même poussé l'attaquant madriène de 35 ans à prendre sa retraite internatonale au lendemaine de la défaite de l'équipe de Didier Deschamps en finale contre l'Argentine. Une tâche indélébile sur le carrière de Karim Benzema qui scandalise encore ses nombreux, lesquels estiment que la France n'a pas respecté cette légende qu'est devenu KB9. Et sur les réseaux sociaux, cela s'est déchaîné. « Je veux que tu sois président et c’est une affirmation », « Papi, pourquoi il y a 30 ans, Benzema ne jouait pas en Equipe de France ? Parce que l'intérêt du groupe.. euh dans.. la Marseillaise qui .. d'amour de la France.. Pas content Griezmann », « Deschamps n’aime pas la France, déchéance de nationalité pour ce traître, vive la France, vive Benzema », « Modric comme d’habitude apprécié dans le monde entier. Benzema c’est pareil sauf en France parce que y’a trop de jaloux du plus grand 9 français ». Les années passent, Karim Benzema continue de briller avec le Real Madrid, mais à l'évidence il ne sera jamais prophète dans son pays.