Belgique : Le geste de Rudiger sur De Bruyne fait polémique

Gravement blessé lors d’un choc avec Antonio Rüdiger lors de la défaite de Manchester City contre Chelsea en finale de la Ligue des Champions le week-end dernier, Kevin De Bruyne pourrait rater l’Euro...

Personne ne pourra refaire le match, mais la sortie prématurée de Kevin De Bruyne à l’heure de jeu a sans doute plombé les derniers espoirs de Man City dans sa quête de premier sacre en C1. Mais il n’y a pas que Pep Guardiola qui peut l’avoir mauvaise après ce fait de jeu, lors duquel le défenseur allemand n’a écopé que d’un carton jaune, alors que l’international belge est sorti à cause d’une blessure au visage. En effet, Roberto Martinez a aussi le droit de pester. Puisque que son meneur de jeu souffre d'une fracture du nez et de l'orbite de l'œil gauche… Ce qui signifie donc que De Bruyne est incertain pour l’Euro, qui débutera le 11 juin prochain à travers plusieurs pays européens.

« Ça méritait un carton rouge »

De quoi énerver le sélectionneur belge, qui n'hésite pas à rejeter la faute sur Rüdiger, coupable d’une grosse charge. « Pour moi, Rüdiger s'en sort très, très bien. Quand on revoit les images, il n'y a pas de choc des têtes. Il laisse son épaule contre Kevin. Ça laisse un goût amer, parce qu'il se tient la tête, on a le sentiment qu'il veut cacher quelque chose. Pour moi, c'était clairement un geste excessif et imprudent. Ça méritait un carton rouge. Kevin n'est pas un joueur qui tombe sans raison particulière. On voit qu'il souffre et que son œil est gonflé… », a lancé, dans le Daily Mirror, Martinez, qui sait que les Diables Rouges pourraient être fragilisés sans leur arme principale dans la quête de l’Euro. Tout cela à cause d’une blessure intervenue en club quelques jours avant la compétition…