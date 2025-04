Arsenal arnaque le PSG, l'UEFA appelé au secours

Dans : Ligue des Champions.

Par Claude Dautel

A moins d'une semaine de la demi-finale aller de Ligue des champions entre Arsenal et le PSG, les supporters parisiens n'ont aucun billet pour aller à l'Emirates Stadium. Les Gunners veulent priver Paris de 500 tickets.

Aussi incroyable que cela puisse paraître, alors que Paris jouera mardi prochain à Londres, l'organisation du déplacement des supporters du PSG n'est pas finalisée. Les champions de France n'ont à rien à se reprocher, puisque c'est Arsenal qui bloque la commercialisation des places pour les visiteurs, alors que les fans parisiens ont eu un comportement exemplaire à Liverpool et à Aston Villa, et même lors du match de poule à l'Emirates Stadium. Ce qui chagrine le club londonien, c'est que conformément aux règles édictées par l'UEFA, qui lie le nombre de places pour les visiteurs à la taille du stade, ce sont près de 3.000 supporters du Paris Saint-Germain qui doivent venir mardi prochain. Mais, Arsenal refuse et ne propose que 2.500 tickets au PSG, ce qui a provoqué un blocage total dans les discussions entre les deux futurs adversaires, sachant qu'ensuite les fans anglais débarqueront au Parc des Princes une semaine plus tard.

Arsenal refuse de donner toutes ses places au PSG

Le PSG a un avantage énorme pour éliminer Arsenal https://t.co/KTge4a40lI — Foot01.com (@Foot01_com) April 17, 2025

Alors qu'à l'automne dernier, les Gunners avaient vendu 3.000 billets au Paris Saint-Germain sans aucun souci, ce n'est pas le cas pour cette demi-finale aller de Ligue des champions. « Le PSG est en train de se battre pour faire respecter la règle, et avoir 3.000 parisiens à l'Emirates Stadium mardi, et pour l'instant, n'y arrive pas », a confié une source proche du PSG à Ici Paris Ile-de-France. Pour obtenir gain de cause, les champions de France doivent se tourner vers l'UEFA, mais forcément, le temps commence à presser pour les supporters qui sont censés organiser leur déplacement à Londres. Pour justifier cette attitude d'Arsenal, l'hypothèse principale que ces 500 billets seront vendus à un prix largement supérieur aux supporters des Gunners, puisque l'UEFA impose des prix relativement raisonnables pour les visiteurs. Même si cela ne représente pas une somme colossale compte tenu des 60.000 places de l'Emirates Stadium, il n'y a pas de petit bénéfice. Ou alors, Arsenal a peur que les supporters du PSG fassent trop de bruit...