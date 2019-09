L’UEFA présente la Conference League, la coupe du rattrapage

Dans : Coupe d'Europe.

A partir de la saison 2021-2022, une troisième compétition européenne sera mise en place.

Moins prestigieux que la Ligue des Champions et l’Europa League, la Conference League, soit le nom officialisé par l’UEFA mardi, opposera 32 équipes à partir de la phase de groupes. Parmi ces formations, on pourrait retrouver le 6e de Ligue 1, qui devra passer par un barrage pour y accéder. Tout comme le 7e de la Premier League, de la Liga, de la Bundesliga et de la Serie A, mieux classées au coefficient UEFA.

L’occasion pour les championnats moins relevés d’entrer dans le tableau final. D’où le peu d’intérêt que cette C4 suscite pour le moment. Et pour ne rien arranger, l’instance dirigée par Aleksander Ceferin fait une place aux perdants des autres compétitions. En effet, les 10 équipes éliminées en barrages de l’Europa League iront directement en phase de groupes de la Conference League. Pendant que 20 clubs sortis pendant les tours préliminaires de la C1 seront reversés au 2e tour qualificatif du tournoi inédit.

Un petit lot pour le gagnant

Au bout de tous ces chemins, un format plus classique commencera avec huit groupes de quatre équipes. Les premiers seront qualifiés pour les 8es, tandis que les deuxièmes affronteront les troisièmes en barrages. Ensuite, les 16 survivants s’affronteront dans une phase éliminatoire normale jusqu’en finale, dont le vainqueur gagnera un accès direct à la phase de groupes de l’Europa League. Tout ça pour ça…