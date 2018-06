Fair-play financier : Verdict repoussé pour le PSG et l'OM !

Dans : Coupe d'Europe, Europa League, Ligue des Champions, OM, PSG.

C'est ce jeudi que l'instance de contrôle financier des clubs va se pencher sur le cas du Paris Saint-Germain et de l'Olympique de Marseille. La décision du gendarme financier de l'UEFA ne sera finalement connue que la semaine prochaine.

Le PSG et l'OM retenaient leur souffle car c'est vendredi que devait être annoncé par l'UEFA les éventuelles sanctions liées au non-respect du fair-play financier par les deux clubs français. Mais selon L'Equipe, l'instance de contrôle financier des clubs, qui se penchera ce jeudi sur les deux dossiers, attendra quelques jours supplémentaires afin de donner son jugement. Le quotidien sportif affirme que l'UEFA va probablement proposer à Paris et Marseille un accord qui permettrait aux deux clubs d'accepter une sanction négociée.

A priori, si du côté de l'OM on semble avoir tout fait pour arriver à une telle solution transactionnelle, le Paris Saint-Germain est plutôt tenté de contester fermement une éventuelle sanction si elle ne lui convient pas. On le sait, l'instance de contrôle financier des clubs a remis en cause la manière dont le PSG a estimé la valeur financière de certains de ses contrats de sponsoring. Quoi qu'il en soit, le suspense va durer quelques jours de plus, ce qui forcément n'arrange ni l'OM, ni le Paris SG.