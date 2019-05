Europe : 3 clubs français s'abstiennent dans le vote contre la réforme !

Dans : Coupe d'Europe, Ligue 1, OL, PSG.

C'est ce mercredi, à l'occasion d'une assemblée générale, que la Ligue de Football Professionnel a pris une position claire et nette contre le projet de réforme des coupes européennes. Cependant, l'unanimité ne s'est pas faite, puisque la LFP indique que trois abstentions ont été enregistrées. On pense bien évidemment au Paris Saint-Germain et à l'Olympique Lyonnais, mais le communiqué ne dit pas quel est le troisième club à ne pas avoir pris position contre ce changement radical du format des compétitions européennes.

« Réunie ce 15 mai 2019 à Paris, l’Assemblée Générale de la LFP a étudié le projet de réforme en l’état des compétitions européennes de l’UEFA à partir de 2024. A l’issue de cette réunion, l’Assemblée Générale de la LFP a voté le rejet du projet de réforme de l’UEFA par 32 voix contre et 3 abstentions. Le football français s’inquiète des conséquences sportives et économiques du projet actuel pour les championnats nationaux. Par ailleurs, le football français a décidé à l’unanimité de présenter à l’UEFA une proposition alternative dans les prochains jours », indique le Ligue de Football Professionnel.