TV ‍: Rennes-Milan AC sera disponible gratuitement

Par Guillaume Conte

Après l’énorme engouement du match aller, puisque 10.000 supporters rennais s’étaient rendus à Milan pour soutenir leur équipe, la mobilisation n’a pas faibli.

En effet, c’est un Roazhon Park plein comme un oeuf qui accueillera les deux équipes ce jeudi soir pour le match retour. Certes, le suspense est maigre avec la victoire des Italiens 3-0 lors du match aller, mais tout le monde veut croire en l’exploit, ou au moins à une victoire rennaise ce jeudi en Europa League.

Et si le stade situé sur la route de Lorient sera plein, les passionnés pourront suivre la rencontre à la télévision, puisque le match sera donné en clair. C’est en effet RMC Découverte qui retransmettra la rencontre sur la TNT, et le match sera aussi disponible sur la chaine Twitch de RMC. Deux moyens de le voir gratuitement donc, ce qui va faire plaisir aux fans du club breton, et à ceux qui ont envie de suivre de près les performances d’une des équipes en forme de la Ligue 1, même si l’aventure européenne pourrait se terminer plus tôt que prévu.