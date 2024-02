Rennes ‍: 10.000 fans à San Siro, l'organisation sera exceptionnelle

Dans : Europa League.

Par Hadrien Rivayrand

Jeudi soir en Europa League, le Stade Rennais se déplacera sur la pelouse de San Siro pour y affronter l'AC Milan. Les supporters bretons se déplaceront en masse en Lombardie.

Le Stade Rennais veut réaliser un exploit historique en éliminant l'AC Milan de la Ligue Europa. La tâche ne sera pas facile mais pour le premier affrontement entre les deux formations jeudi soir en Italie, les fans bretons feront le déplacement en nombre avec pas moins de 10000 places réservées. Une affluence énorme qui demandera une organisation parfaite dans la ville et dans l'enceinte milanaise. Raison pour laquelle les fans sont appelés à se rendre au Rosa Grand Hotel Duomo pour récupérer leur sésame. C'est en effet ce qu'a annoncé le Stade Rennais ces dernières heures.

Mobilisation exceptionnelle, organisation exceptionnelle

Selon Ouest France, les contremarques des supporters seront en effet données dans cet hôtel près du Duomo au cours de permanences mercredi de 10 h à 20 h et jeudi de 9 h à 19 h. Pour s'assurer que tout se passe bien, près de 15 salariés du Stade Rennais seront présents avec une cinquantaine d’agents de sécurité. A noter qu'un city-guide numérique nommé Roazhoneri a été conçu et envoyé à tous les fans. En plus du parcage visiteur qui sera donc plein avec 4 300 personnes, au moins 2 500 supporters seront placés à proximité. Pour ce choc européen, le propriétaire du Stade Rennais, François-Henri Pinault, sera de la partie. Une ambiance exceptionnelle est attendue à San Siro et les joueurs bretons devront se montrer à la hauteur de l'événement, eux qui sont en très belle forme depuis quelques semaines sur la scène nationale. Ils ne manqueront en tout cas pas d'encouragements.