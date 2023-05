Séville injouable en Europa League, la Juventus confirme

Dans : Europa League.

Par Guillaume Conte

Après le nul du match aller, le FC Séville a pris le meilleur en prolongation sur la Juventus après un math de très grand niveau (2-1). Les Espagnols joueront l’AS Roma en finale.

Quatre fois vainqueur de l’Europa League sur ces 10 dernières années, le FC Séville va tenter de s’approprier une nouvelle fois cette compétition cette saison. En demi-finale, les Andalous ont su remonter un déficit causé par le but de Vlahovic en seconde période (0-1, 65e) sur un errement défensif. La domination espagnole a ensuite été totale et c’est logiquement que Suso a égalisé d’une frappe surpuissante (1-1, 71e). En prolongation, c’est Lamela, d’un coup de tête, qui a poussé la Juventus vers la sortie (2-1, 95e). A noter que Séville a perdu Acuna, expulsé pour gain de temps en fin de rencontre, et sera privé de son latéral argentin pour la finale. Un dernier match qui se jouera contre l’AS Roma, à Budapest le 31 mai prochain.