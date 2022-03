Porto - OL : Quelle chaîne et quelle heure pour voir ce match en direct ?

Dans : Europa League.

Par Alexis Rose

L Olympique Lyonnais se déplace ce mercredi à Porto pour y disputer son huitième de finale aller de l’Europa League face à un des favoris de cette compétition.

Quelle heure pour regarder Porto - OL ?

Sorti facilement de sa poule en fin d’année dernière, l’OL va maintenant entrer dans le vif du sujet. Face au club portugais, qui a sorti la Lazio Rome en seizièmes après avoir effectué une première partie de saison en C1, Lyon aura fort à faire. Avant le retour au Groupama Stadium la semaine prochaine, le club rhodanien devra ramener un bon résultat du Portugal. Cette rencontre se disputera ce mercredi 9 mars à 18h45, vu que la rencontre a été décalée sachant que Braga joue le lendemain contre Monaco. Ce match, qui se jouera au Stade du Dragon, sera arbitré par l’Espagnol José María Sánchez Martínez.

Sur quelle chaîne suivre Porto - OL ?

Les supporters lyonnais n’auront pas trop à se casser la tête pour voir le match de leur équipe, vu que Porto-OL sera diffusé en clair sur RMC Story, ainsi que sur RMC Sport 2, la chaîne payante du groupe Altice. Sur RMC Story, Stéphane Guy et Eric Di Méco seront aux commentaires, alors que Kevin Diaz et Julien Taxis seront à l'oeuvre sur RMC Sport.



. @RMCStory a choisi de diffuser Porto / OL le mercredi 09/03 à 18h45 en 1/8e de finale aller de l'Europa League.

Co-diffusion sur RMC Sport. pic.twitter.com/ZaO5rVg9cD — En Pleine Lucarne (@EnPleineLucarne) March 1, 2022

La compo probable de l’OL contre Porto :

Suite à sa bonne réaction contre Lorient le week-end dernier en L1 (4-1), l’OL va essayer de faire le meilleur résultat possible à Porto, dans une compétition qui est devenue un vrai objectif. Mais pour remplir sa mission, Peter Bosz sera privé de quelques éléments, comme Cherki, Diomandé ou Boateng, alors que Dubois et Denayer restent incertains.

La compo probable de l’OL : Lopes - Gusto, Thiago Mendes, Lukeba, Emerson - Caqueret, Ndombele - Faivre, Paqueta, Toko Ekambi - Dembélé.

La décla du coach et de Moussa Dembélé :

Peter Bosz (OL) : « Porto, ils ont des bons résultats. Ils sont invaincus en championnat, ils ont éliminé la Lazio. Ils ont des points forts et faibles, mais je ne le dirai pas. Je l'ai dit à mes joueurs et on verra mercredi. Dans un championnat, une compétition, les derniers mois sont toujours les plus importants car c'est là qu'il y a les titres. Dans tous mes clubs, j'ai essayé qu'on arrive en forme en fin de saison. Depuis plusieurs semaines, on joue beaucoup mieux. Il y a beaucoup de confiance dans l'équipe. À mon avis, cela se voit dans notre façon de jouer, de défendre. Les joueurs sont en forme. J'aimerai que l'on arrive en pleine forme en fin de saison et je pense que c'est le bon moment ».



Moussa Dembélé : « Il y avait une attente mais chaque chose vient en son temps. Nous avons négocié de nombreux matchs de championnat et c’est maintenant au tour de la coupe d’Europe. Il faudra produire du beau jeu pour aller chercher la victoire. Il y a deux matchs et il faut se tenir prêt à toute éventualité. Le plus important est d’aller chercher la victoire et la qualification. On n’a pas trop mal commencé l’année. Il faut continuer de la sorte et ne pas se relâcher (...) Le FC Porto, c’est un gros club qui joue bien. Ils ont de très bons joueurs et ils mettent beaucoup d’intensité. Il faudra faire de même pour rivaliser et concrétiser nos actions. Ils sont forts collectivement, il n’y a pas un joueur à sortir du lot. Il faudra qu’on le soit également. Je ne pense pas qu’un favori se détache. Il s’agit d’une grosse équipe mais la réponse aura lieu sur le terrain. Nous considérons cette rencontre comme un grand match et nous l’avons préparé de la sorte. »